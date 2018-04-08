ويست هام يتعادل مع تشيلسي بهدف تشيشاريتو

اقتنص البديل خافيير هرنانديز هدف التعادل ليمنح ويست هام نقطة ثمينة بعد التعادل 1-1 مع تشيلسي باستاد ستامفورد بريدج يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيطر تشيلسي على قمة لندن لمدة 73 دقيقة وتقدم لنصف هذه الفترة تقريبا بعدما هز سيزار أزبيليكويتا الشباك بعد ركلة ركنية قصيرة.

وألغي هدفان سجلهما الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي بداعي التسلل.

ولم يقدم ويست هام، الذي ظهر بشكل أفضل في الفوز 3-صفر على ساوثهامبتون الأسبوع الماضي، الكثير حتى أحرز هرنانديز هدف التعادل بعد مشاركته بقليل.

وتوقفت المباراة بعد ثماني دقائق من أجل تحية راي ويلكينز قائد ومساعد مدرب تشيلسي السابق الذي توفي الأسبوع الماضي.