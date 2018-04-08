5 أهداف وطردان في فوز أرسنال على ساوثهامبتون

واصل أرسنال صحوته في الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه المثير 3 - 2 على ضيفه ساوثهامبتون يوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.



وارتفع رصيد أرسنال إلى 54 نقطة في المركز السادس، ليواصل مطاردة تشيلسي، صاحب المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، وذلك عقب تلاشي آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وفي المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته الرابعة عشرة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ليظل موقفه متأزما في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).



وبادر شين لونغ بالتسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 17، قبل أن ينتفض أرسنال ويسجل هدفين عبر نجميه بيير إيميريك أوباميانغ وداني ويلباك في الدقيقتين 28 و38، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين لهدف.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أدرك تشارلي أوستن التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 73، لكن داني ويلباك واصل تألقه بعدما أحرز الهدف الثالث لأرسنال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.



وشهدت الدقائق الأخيرة عصبية بالغة من كلا الفريقين، مما تسبب في طرد جاك ستيفنز لاعب ساوثهامبتون والمصري محمد النني لاعب أرسنال في الدقيقتين الثانية والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.