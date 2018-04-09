الإيطالي كابيلو يعلن اعتزاله التدريب

أعلن المدرب الإيطالي فابيو كابيلو أنه قرر اعتزال التدريب ليغلق الباب بذلك أمام احتمالات تلقيه عرض لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن كابيلو عن قراره في حوار لمحطة "راديو أونو" الإذاعية الرسمية يوم الاثنين.

وجاء ذلك بعد رحيل كابيلو 71 عاما في نهاية مارس عن تدريب جيانجسو سونينج المنافس بدوري السوبر الصيني، وقد أشار إلى أنه سيركز على عمله بالبرامج التليفزيونية.

وقال كابيلو: "لدي بالفعل خبرة بمنتخبات إنجلترا وروسيا. كنت أريد تدريب أحد الأندية وقد كان جيانجسو المحطة الأخيرة في عملي التدريبي.. فعلت كل ما أردته. سعيد للغاية بما قدمته والآن أستمتع بعملي كمعلق تليفزيوني ، ففي هذا المجال تحقق الفوز دائما".

وكان الاتحاد الإيطالي قد عين لويجي دي بياجيو مدربا مؤقتا للمنتخب عقب إخفاق الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا إثر هزيمته في الملحق الفاصل في تشرين نوفمبر الماضي، وينتظر أن يعين مديرا فنيا جديدا في أواخر مايو المقبل.

وضمت قائمة المرشحين لتولي تدريب المنتخب الإيطالي، كابيلو وروبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي.

وخلال مسيرته كلاعب، قدم كابيلو مشوارا حافلا كلاعب خط وسط مع فرق سبال وروما ويوفنتوس وميلان، وشارك في 32 مباراة مع المنتخب الإيطالي.

وبدأ كابيلو مسيرته التدريبية مع فريق الشباب بنادي ميلان عام 1982 وبعدها تولى تدريب الفريق الأول لثلاث فترات، وقاده لخمسة ألقاب محلية إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 1994.

وتولى كابيلو أيضا تدريب ريال مدريد الإسباني وروما ويوفنتوس قبل أن يدرب منتخبي إنجلترا وروسيا.

وفي أواخر مارس الماضي، استقال من تدريب جيانجسو الصيني، الذي كان قد تعاقد معه في يونيو 2017 .