نيشينو يتولى تدريب منتخب اليابان

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم الاثنين، أن اكيرا نيشينو المدير الفني للاتحاد المحلي سيحل بديلا لوحيد خليلوجيتش في تدريب المنتخب الوطني قبل شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا.



ولن يكون أمام نيشينو، الذي أمضى 10 مواسم في قيادة جامبا أوساكا وبات المدير الفني للاتحاد الياباني في 2016، الكثير من الوقت للاستعداد لكأس العالم حيث ستلعب اليابان ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كولومبيا وبولندا والسنغال.



وستخوض اليابان ثلاث مباريات ودية مقررة قبل انطلاق أولى مبارياتها في كأس العالم أمام كولومبيا يوم 19 يونيو المقبل.



وقاد خليلوجيتش (65 عاما)، الذي تولى المسؤولية في مارس 2015، اليابان لبلوغ النهائيات للمرة السادسة على التوالي عقب إنهائها على قمة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية متفوقة على السعودية واستراليا.



ومع ذلك فان الضغط على المدرب، الذي قاد الجزائر للوصول لدور 16 في كأس العالم 2014 في البرازيل، تزايد ولم يخفف التعادل مع مالي والهزيمة من أوكرانيا وديا الشهر الماضي من المخاوف بشأن مستوى الفريق قبل مشاركته في النهائيات.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني قوله أنه تم إبلاغ المدرب البوسني بالقرار يوم السبت الماضي.



وخليلوجيتش هو ثالث مدرب يترك منصبه في أحد المنتخبات الآسيوية الخمسة عقب ضمان التأهل وذلك قبل المشاركة في النهائيات.



وغيرت أستراليا والسعودية مدربيهما بعد وقت قليل من ضمانهما التأهل بينما غيرت كوريا الجنوبية الألماني أولي شتيلكه واستعانت بشين تاي-يونج في آخر مباراتين بالتصفيات.