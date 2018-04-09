توريس يؤكد رحيله عن أتلتيكو نهاية الموسم

أعلن المهاجم الإسباني فرناندو توريس (34 عاما) الإثنين أنه سيغادر ناديه الحالي أتلتيكو مدريد بعد نهاية عقده في يونيو المقبل، معتبرا أن الوقت الذي يمضيه على أرض الملعب غير كاف.

وتحدث توريس عن رحيله خلال حدث ترويجي في مدريد، قائلا "انه الموسم الأخير لي في النادي. لم يكن قرارا سهلا ولكني شعرت ان من واجبي ان أعلن ذلك للمشجعين".

ونشأ توريس (34 عاما) الملقب بـ "إل نينيو" في أتلتيكو وارتدى قميص الـ "روخيبلانكو" في سن الـ 17 عاماً عام 2001، قبل أن يحمل شارة القائد. انتقال في العام 2007 الى ليفربول الانكليزي حيث أمضى ثلاثة أعوام، وبعدها الى تشلسي (2011-2014) وميلان الايطالي (2014)، قبل ان يعود الى نادي العاصمة الاسبانية في كانون الثاني/يناير 2015.

واحتشد 40 ألف شخص للترحيب بعودة توريس إلى الملعب السابق لأتلتيكو "فيسينتي كالديرون"، تحية للاعب الذي توج بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الاسباني.

وقال توريس الذي ينتهي عقده في يونيو القادم "بالنسبة لي من الصعب جدا قول كلمة وداعا للمرة الثانية لأني كنت اعتقدت انني سأعتزل هنا (في نادي أتلتيكو مدريد). ولكن أشعر انني أتمتع بلياقة بدنية جيدة وأريد إكمال مسيرتي ربما عامين أو 3 أعوام أو خمسة أعوام أخرى".

وأضاف "سوف أحاول التعاقد مع فريق آخر".

ولم يلعب توريس كثيرا في إشراف المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، ولم يبدأ كأساسي سوى خمس مرات في 2018، في أعقاب عودة الاسباني-البرازيلي دييغو كوستا الى ناديه السابق قادما من تشيلسي.

واعتبر توريس "انها اللحظة الأفضل لتقبل الحقيقة. ترون جيدا عدد المباريات التي اشارك فيها وربما دقت الساعة للتخلي عن مركزي للاعبين آخرين".