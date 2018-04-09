فالنسيا يستغل تعثر ريال مدريد وينتزع المركز الثالث

ارتقى فالنسيا إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه 1 - صفر على ضيفه إسبانيول يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد الفريق الأندلسي إلى 65 نقطة، في المركز الثالث، متفوقا بفارق نقطة على ريال مدريد، حامل اللقب، الذي تراجع للمركز الرابع عقب تعادله 1 - 1 مع ضيفه أتليتكو مدريد في وقت سابق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويدين فالنسيا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه رودريجو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة.