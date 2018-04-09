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فينغر عن مخيتاريان: يستطيع العودة قبل نهاية الموسم

المصدر: رويترز
مخيتاريان تعرض للإصابة خلال مواجهة تشسكا موسكو
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قال أرسين فينغر مدرب أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، انه يأمل في مشاركة هنريخ مخيتاريان مع ناديه ثانية قبل نهاية الموسم الحالي على الرغم من تعرض لاعب الوسط لإصابة في أربطة الركبة.

وخرج مخيتاريان عقب 61 دقيقة خلال انتصار ارسنال 4-1 على أرضه أمام تشسكا موسكو الأسبوع الماضي وأثبتت الفحوصات أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما سيواجه فترة من الابتعاد عن الملاعب.

وأضاف فينغر للصحفيين عقب فوز فريقه 3-2 على ساوثامبتون أمس: "تعرض مخيتاريان لإصابة في أربطة الركبة".

وتابع: "لن يكون متاحا لخوض لقاء الخميس (أمام تشسكا) وخارج ملعبنا أمام نيوكاسل يونايتد أو وست هام يونايتد بعدها بأسبوع".

وأضاف فينغر: "سيغيب عن هذه المباريات لكن بوسعه اللعب قبل نهاية الموسم".

كلمات دالّة

#أرسنال, #فينغر, #مخيتاريان

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