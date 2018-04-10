بايرن يعلن غياب فيدال عن مواجهة أشبيلية

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن لاعبه التشيلي أرتورو فيدال لن يلحق بمباراته أمام أشبيلية في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها يوم الأربعاء على ملعب أليانز آرينا، معقل الفريق البافاري.



ولم يتعاف اللاعب التشيلي حتى الآن من الإصابة التي تعرض لها في الركبة قبل أسبوع في مباراة الذهاب التي لعبت على ملعب أشبيلية.



ولن يتمكن يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ، من الاستعانة أيضا بمجهودات الحارس مانويل نوير، الذي يغيب عن الملاعب منذ عدة أشهر بداعي الإصابة، كما سيغيب أيضا الجناح الفرنسي كينغسلي كومان.



وعلى الجانب المقابل، اقترب اللاعبان النمساوي ديفيد ألابا والألماني جيروم بواتينغ من المشاركة في مباراة الغد بعد تعافيهما من الإصابة.



وشارك اللاعبان الدوليان يوم الثلاثاء في الحصة التدريبية الأخيرة للنادي البافاري في ميونخ قبل المباراة المرتقبة.