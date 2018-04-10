جيروم بواتينغ يدعم صفوف بايرن ميونخ أمام أشبيلية

أصبح المدافع جيروم بواتينغ جاهزا للمشاركة مع فريقه بايرن ميونخ الألماني في المباراة المقبلة أمام أشبيلية الإسباني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها يوم الأربعاء.



وقال يوب هاينكس مدرب الفريق في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء إن ألابا يحتاج للقليل من الوقت قبل أن يعود من الإصابة التي تسببت في غيابه عن مباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا ومباراة أوغسبورغ في الدوري المحلي.



في نفس الوقت، أصبح بواتينغ جاهزا لمباراة الأربعاء بعد أن أصيب بكدمة في القدم خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام أوغسبورغ، وقال هاينكس إن اللاعب تدرب بشكل جيد للغاية.



ومن المقرر أن يحل رافينيا بديلا لألابا حيث يحظى بثقة هاينكس الذي قال إن رافينيا لعب بشكل جيد في الفترة الأخيرة وأصبح قوة حقيقية للفريق.