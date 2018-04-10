مالديني يأمل بالسير على خطى والده وتدريب إيطاليا

أبدى باولو مالديني المدافع الأسطوري لنادي ميلان رغبته السير على خطى والده تشيزاري وتدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم.



وشارك مالديني في 126 مباراة مع منتخب إيطاليا قبل اعتزال اللعب الدولي في 2002، واعتزل مالديني عام 2009 بين صفوف ميلان الذي لعب لصالحه طوال مسيرته، وفاز معه بسبعة ألقاب للدوري الإيطالي وبخمس بطولات لدوري أبطال أوروبا.

ودرب والده الراحل تشيزاري مالديني منتخب إيطاليا بين عامي 1996 و1998 ورحل بعد خروج الطليان من ربع النهائي أمام البلد المضيف فرنسا بركلات الترجيح.



وقال مالديني لشبكة "سكاي سبورتس": دائما احب أن أصغى، من الصعب الرفض، خاصة فيما يتعلق بإجراء حديث مع صديق مثل بيلي كوستاكورتا (عضو اتحاد الكرة الإيطالي) لنرى إذا ما كان هناك أجواء مناسبة للتعاون.



وأضاف: المشكلة هي أنني لا أعرف ما هي الأهداف على المدى القصير، لا أعتقد أن المدرب الذي يسعى للبناء من أجل المستقبل سيكون مقبولا في إيطاليا، علينا أن نتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية، إيطاليا لا يمكنها الانتظار.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هوية المدرب الجديد لمنتخب الازوري في 20 مايو المقبل لخلافة جامبييرو فينتورا المدير الفني السابق للفريق والذي أقيل في تشرين نوفمبر الماضي بعد سقوط الآزوري أمام المنتخب السويدي في الملحق الأوروبي الفاصل بالتصفيات المؤهلة للمونديال روسيا.