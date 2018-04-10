هاينكس: نوير سيحمي عرين بايرن قبل نهاية الموسم

قال المدرب المخضرم يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه يتوقع عودة نجم حراسة المرمى الألماني مانويل نوير من الإصابة بكسر في القدم ، قبل نهاية الموسم الجاري.



وقال هاينكس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة بايرن أمام أشبيلية الإسباني يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا : الوضع الحالي لمانويل نوير إيجابي للغاية. لقد شفي من الإصابة بنسبة 100 بالمائة.. لننتظر ونرى متى يمكنه العودة. وأنا واثق من أن ذلك سيحدث هذا الموسم.



ويغيب نوير عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي إثر تعرضه لثالث إصابة له خلال سبعة أشهر ، وقد خضع لعملية جراحية تلاها برنامج تأهيلي طويل.



وكان نوير قائد بايرن والمنتخب الالماني يأمل في وقت سابق أن يعود عقب الأجازة الشتوية للبوندسليجا لكنه لم يعد إلى التدريب سوى قبل فترة قصيرة ، والآن يأمل العودة للمشاركة قبل نهاية الموسم في الشهر المقبل أملا في استعادة مستواه في الوقت المناسب قبل انطلاق كأس العالم 2018 بروسيا في 14 يونيو.



ولا يزال يتبقى خمس مراحل في الدوري الألماني (بوندسليغا) الذي حسم بايرن لقبه للموسم السادس على التوالي يوم السبت الماضي.

كذلك لا يزال بايرن يتنافس بكأس ألمانيا إلى جانب بطولة دوري أبطال أوروبا.