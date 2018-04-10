ويلباك: المنافسة في أرسنال ستحسن مستواي

يبدو داني ويلباك مهاجم أرسنال في حالة تحفز بسبب المنافسة القائمة بينه وبين الثنائي الهجومي الآخر في الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي يضم بيير-إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت لكنه يعتقد أن بوسعه شغل الفراغ الناجم عن إصابة هنريك مخيتاريان.



وخاض ويلباك مباراة رائعة في انتصار أرسنال 3-2 على ساوثامبتون يوم الأحد الماضي في الدوري الممتاز وتسجيله لهدفين وهو ما دفعه لنيل إشادة من أرسين فينغر مدرب أرسنال لإظهاره علامات على أفضل مستوياته عقب ثلاثة مواسم حافلة بالإصابات.



وكان من المتوقع أن ينافس لاعب منتخب إنجلترا البالغ من العمر 27 عاما مع الثنائي الذي انضم للفريق أخيرا والمؤلف من لاكازيت وأوباميانغ لنيل مكان في التشكيلة لكن المهاجم قال إن بوسعه أن يلعب بجوار هذا الثنائي.



وقال ويلباك لوسائل إعلام بريطانية: كما ترون، فان بوسعي أن العب إلى جوار بيير ومع لاكازيت وهذا أمر رائع، يمنحننا المزيد من الحافز. المنافسة لا تزال قائمة لذا فان مستواك سيتحسن.



وأضاف: مررت بهذا طوال مسيرتي. وجودي في أكاديمية يأتي إليها اللاعبون من كل أنحاء العالم وهو ما ينطبق على الوضع هنا...يجعلني في خضم هذه المنافسة دوما. هذا أمر صحي.



ويتوقع أن يلعب ويلباك دورا رئيسيا في الفترة الأخيرة من الموسم عقب تعرض مخيتاريان لإصابة في أربطة الركبة في الانتصار 4-1 على تشسكا موسكو في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.



وسيحل أرسنال ضيفا على الفريق الروسي في موسكو في لقاء الاياب يوم الخميس