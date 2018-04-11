إنييستا يلمح إلى نهاية مشواره مع برشلونة

اعترف اللاعب الإسباني أندريس إنييستا، نجم وسط نادي برشلونة لكرة القدم، أن المباراة التي خاضها يوم الثلاثاء أمام روما الإيطالي قد تكون الأخيرة له في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إثر سقوطه أمام روما بثلاثية نظيفة في إياب دور الثمانية، رغم فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4 - 1.



ويفكر إنييستا في الرحيل عن "كامب نو"، معقل برشلونة، هذا الصيف، حيث تثور التكهنات حول اقتراب انتقاله لأحد أندية الدوري الصيني.



وأعرب اللاعب الإسباني المخضرم عن خيبة أمله بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن هذه المرة قد تكون هي الأخيرة له التي يشارك فيها في البطولة الأوروبية الأشهر للفرق.

وأضاف انيستا قائلا: إنه إقصاء مؤلم للغاية لأنه لم يكن أحد يتوقعه نظرا للتفوق الذي كنا نتمتع به.