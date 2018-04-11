الاتحاد الأوروبي يفتح إجراء تأديبي بحق غوارديولا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه فتح إجراء تأديبيا بحق الإسباني ييب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب "سلوك غير سليم" في المباراة ضد ليفربول يوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وطرد غوارديولا من مقاعد الجهاز الفني لسيتي يوم الثلاثاء عند نهاية الشوط الأول، إثر اعتراضه على إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التهمة الموجهة إلى مانشستر سيتي هي: الطرد من مقاعد البدلاء والسلوك غير السليم للمدرب غوارديولا.

ورفض حكم المباراة الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز احتساب هدف للألماني لوروا سانيه، معتبرا بأن الأخير كان متسللا. إلا أن الإعادة أظهرت أن الكرة وصلت إلى سانيه بعدما ارتدت من رجل لاعب ليفربول جيمس ميلنر. وأكمل غوارديولا المباراة من المدرجات بعدما طرده الحكم من مقاعد فريقه.

وتأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد فوزه ذهابا على أرضه 3-صفر الأسبوع الماضي، وإيابا 2-1 يوم الثلاثاء. ولم ينج ليفربول أيضا من إجراءات الاتحاد الأوروبي بسبب "الألعاب النارية ورمي المقذوفات". وأشارت لجنة الانضباط في الاتحاد إلى أنها ستتخذ قرارا بالحادثتين في 31 مايو.