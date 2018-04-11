بيكيه بغضب: برشلونة أصبح صغيراً بسبب هذا الشخص

التزم نجوم برشلونة الكبار الصمت عقب نهاية مباراتهم الكارثية أمام روما الإيطالي والتي انتهت لمصلحة الأخير بثلاثية لا رد لها، وخروج الإسبان من البطولة الأوروبية الأكبر، لكن المدافع المثير للجدل جيرارد بيكيه خرج عن صمته واتهم رئيس النادي جوزيه ماريا بارتوميو بأنه سبب ما يحدث لبرشلونة.

وكان برشلونة قد أنهى مباراة الذهاب بنتيجة كبيرة قوامها 4-1، لكن الطليان سجلوا ثلاثية في الإياب وأقصوا العملاق الكتالوني من دوري أبطال أوروبا في عودة تاريخية.



وتحدث بيكيه في الطائرة التي أقلت الفريق إلى برشلونة لجميع المتواجدين قائلاً: علينا الاعتراف بأننا أصبحنا فريقا صغيرا في دوري أبطال أوروبا، وخرجنا من ربع النهائي 4 مرات في آخر 5 مشاركات، وتحديداً عندما وصل ساندرو روسيل الرئيس السابق وحتى خلفه جوزيه ماريا بارتوميو الرئيس الحالي.



وواصل المدافع: عندما حضر روسيل وبارتوميو إلى برشلونة في 2010 أول ما فعلاه أنهما أبعدا كل المسؤولين الجيدين الذين كانوا يرتبطون بخوان لابورتا واستبدلوهم بأقل منهم، والنتيجة التعاقدات السيئة التي يقوم بها برشلونة في كل عام.



وتعاقدت إدارة روسيل وبعدها بارتوميو مع عدد من لاعبي الوسط الذين لم يستطيعوا تقديم الإضافة للفريق الكتالوني أمثال أردا توران وأليكس سونغ وسيسك فابريغاس وأندري غوميش وباولينيو، بالإضافة إلى صفقات أخرى في خطوط مختلفة مثل جيريمي ماثيو ولوكاس دينيي وأليكس فيدال.

وزاد: هل يعقل أن يملك برشلونة أفضل لاعب في العالم "في إشارة إلى ليونيل ميسي" ويخرج من ربع النهائي الأوروبي في كل عام؟! نعم يحدث هذا لأن الإدارة أحاطته بلاعبين لا يناسبونه ولا يناسبون الفريق.