راكيتيتش يخضع إلى عملية جراحية

أوضح برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن نجم وسطه الكرواتي ايفان راكيتيتش سيخضع الاربعاء لعملية جراحية بعدما أصيب بكسر في اصبع يده اليسرى أمام روما الإيطالي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وخرج برشلونة من ربع نهائي المسابقة الأوروبية بعد خسارة ثقيلة امام مضيفه روما صفر-3 في إياب الدور ربع النهائي، بعدما كان قد تقدمه على أرضه ذهابا 4-1.

ووفقا للموقعين الالكترونيين لصحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو"، فان الهدف من جراحة راكيتيتش هو ان يكون جاهزا لخوض نهائي الكأس المحلية ضد اشبيلية في 21 ابريل الحالي.

ويستضيف برشلونة قبل نهائي الكأس، فالنسيا السبت ثم يحل ضيفا على سلتا فيغو في 17 الحالي في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد اقرب منافسيه.