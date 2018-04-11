غياب محتمل لناستاسيتش عن مونديال روسيا

سيواجه ماتيا ناستاسيتش قلب دفاع منتخب صربيا لكرة القدم عدة أسابيع من الابتعاد بسبب إصابة في الركبة وتحوم الشكوك حول مشاركته في كأس العالم في روسيا في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبلين.

وأبلغ المدافع البالغ من العمر 25 عاما موقع بي92 على الإنترنت ومقره بلغراد يوم الأربعاء: سأبتعد لعدة أسابيع عقب إصابتي في أربطة الركبة لكنني لا أعرف تحديدا الفترة التي سأبتعد خلالها وما إذا كنت سأتعافى في الوقت المناسب قبل كأس العالم.

ولم يحدد ناستاسيتش، الذي يلعب مع شالكه المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني، متى أو كيف أصيب. وتم استبدال اللاعب في المراحل الأخيرة من هزيمة فريقه 3-2 أمام هامبورغ‭ ‬في الدوري يوم السبت الماضي.

وسيشكل غيابه ضربة قوية لآمال صربيا في بلوغ مراحل خروج المغلوب في البطولة التي ستقام في روسيا وتضم 32 منتخبا. ويفتقر المدرب ملادن كريستايتش لما يكفي من البدائل المميزة في خط الدفاع.

وأوقعت القرعة صربيا، التي تأهلت لأول بطولة كبيرة لها منذ كأس العالم 2010، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب البرازيل وسويسرا وكوستاريكا. وستستهل صربيا مشوارها في البطولة بلقاء كوستاريكا يوم 17 يونيو المقبل في سامارا.