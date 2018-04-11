لايبزيغ يمدد عقد سابيتسر حتى 2022

المصدر: مارسيليا - د ب أ

أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء تجديد عقد لاعب خط وسطه المهاجم مارسيل سابيتسر لمدة عام آخر، ليستمر بذلك ضمن صفوف الفريق حتى 2022.

وكان سابيتسر، 24 عاما، قد انضم إلى لايبزيغ في 2014 قادما من رابيد فيينا النمساوي ولعب 100 مباراة بقميص لايبزيغ اعتبارا من 2015، سجل خلالها 22 هدفا.

وقال رالف رانغنيك مدير الكرة بنادي إن سابيتسر يتمتع "بعقلية جيدة للغاية"، وأضاف: إننا سعداء بحسم بقاء لاعب أساسي آخر، مع الفريق لفترة طويلة.

ومن جانبه، قال سابيتسر الفائز بلقب أفضل لاعب نمساوي لعام 2017: أود أن أؤدي دورا في تقدم الفريق الخطوة المقبلة. العديد من الأشياء (الإنجازات) ممكنة مع لايبزيغ.

وكان لايبزيغ، المدعوم من شركة "ريد بول" النمساوية لمشروبات الطاقة، قد أحرز المركز الثاني في أول موسم له بدوري الدرجة الأولى الألماني "بوندسليغا".

ويحتل لايبزيغ حاليا المركز السادس بالبوندسليغا، ويستعد للمباراة المقررة يوم الخميس أمام مضيفه مارسيليا الفرنسي في إياب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، علما بأن لايبزيغ فاز ذهابا 1 - صفر.