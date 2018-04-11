محمد صلاح يغرد مستغرباً.. وتساؤلات حول هدف "ملغوم"

أثارت تغريدة كتبها اللاعب المصري الدولي #محمد_صلاح الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه "أيقونة" نجاح بالنسبة للعديد من الشباب في العالم العربي، العديد من التساؤلات حول "هدف ملغوم" احتسب ضمن رصيد منافسه، مهاجم توتنهام الدولي.

وفي التفاصيل، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، إضافة هدف إلى رصيد مهاجم توتنهام الدولي، هاري كين، كان احتسب للدنماركي كريستيان إيريكسن خلال فوز فريقه على ستوك سيتي 2-1، وذلك بعد قبول استئناف بهذا الشأن.

وأكد كين أنه كان صاحب اللمسة الأخيرة لكرة من ركلة حرة سددها إيريكسن، ولكن الهدف احتسب في حينها لمصلحة الدنماركي. واعتبرت لجنة الاستئناف في رابطة الدوري الإنجليزي أنه بعد إعادة مشاهد المباراة تبين أن كين حول مسار الكرة باتجاه المرمى.

وجاء في بيان لرابطة الدوري: احتسب هدف توتنهام الثاني في مرمى ستوك سيتي السبت لهاري كين، بعد أن قبل استئناف النادي واللاعب أمام لجنة الاستئناف.

في المقابل، استغرب محمد صلاح لاعب ليفربول قرار الرابطة، وكتب على "تويتر"، دون أن يشرح أو يقدم أي تفاصيل:" واو..حقيقة؟. "

وارتفع رصيد كين بالتالي إلى 25 هدفا، وهو صاحب المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 4 أهداف خلف صلاح.