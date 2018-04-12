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بايرن يمدد عقد ريبيري موسماً إضافياً

المصدر: برلين - فراني برس
ريبيري قدم إلى بايرن عام 2007 من مرسيليا
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سيمدد نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في كرة القدم عقد جناحه الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري سنة اضافية حتى صيف 2019، بحسب ما أكدت الخميس مجلة "كيكر" المتخصصة.

ويتوقع أن يتقبل ريبيري (35 عاما) بقاءه اكثر على مقاعد البدلاء في تشكيلة الفريق البافاري، ومنح مزيد من الوقت لمواطنه كينغسلي كومان وسيرج غنابري المعار راهنا الى هوفنهايم، بحسب ما اضافت الصحيفة.

ووصل ريبيري إلى بايرن عام 2007 من مرسيليا، وكان تمديد عقده متوقعا في الأسابيع الأخيرة.

وإلى ريبيري، يأمل الجناح الهولندي المخضرم ايضا اريين روبن (34 عاما) تمديد عقده مع بايرن الذي تأهل الاربعاء إلى نصف نهائي دوري أبطال اوروبا في كرة القدم على حساب اشبيلية الاسباني.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل-هاينتس رومينيغه السبت بعد الفوز على اوغسبورغ 4-1 وضمان لقب البوندسليغا للمرة السادسة تواليا والثامنة للفرنسي "ما يهم هو كيف يلعبان. والاثنان يلعبان بطريقة استثنائية".

كلمات دالّة

#بايرن ميونخ, #ريبيري, #الدوري الألماني

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