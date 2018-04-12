بوكيتينو عن الهدف الجدلي: أنا أصدق كين

دافع ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، عن نجاح الاستئناف الذي تقدم به هاري كين للمطالبة باحتساب هدف أحرزه فريقه في مرمى ستوك سيتي لمصلحته.

وكان الهدف الثاني الذي سجله توتنهام احتسب لمصلحة كريستيان إريكسن، بعدما سدد الكرة من ركلة حرة إلى داخل الشباك.

ولكن كين قال إن الكرة لمست كتفه وهي في طريقها للمرمى، وهو ما اعتمدته لجنة الاستئناف لاعتماد أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي يوم الخميس: بالطبع قال هاري كين أنه لمس الكرة بكتفه الأيمن. وهاري صادق للغاية ولن يكذب حول هذا الموقف. إنها ليست قضية كبيرة، ليست معضلة كبيرة للفريق. كان هذا قرار النادي. ولم أكن مشتركا، ولكنني واثق أن هاري كين وكريستيان إريكسن اتفقا على ذلك.

ويعني هذا القرار أن كين سجل 25 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بفارق أربعة أهداف خلف محمد صلاح مهاجم ليفربول ومتصدر ترتيب هدافي الدوري.