تصنيف فيفا: ألمانيا تتصدر.. وتونس تحقق رقما تاريخيا

المصدر: زيوريخ - د ب أ

تقدم المنتخب التونسي تسعة مراكز في نسخة شهر أبريل من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر يوم الخميس.

وتقدم المنتخب التونسي تسعة مراكز من المركز الثالث والعشرين للمركز الرابع عشر في أفضل مركز في تاريخه، رافعا رصيده إلى 920 نقطة.

واستفاد منتخب نسور قرطاج من الفوز على كوستاريكا وإيران وديا في مارس الماضي بهدف دون رد.

وواصل المنتخب التونسي زعامته الإفريقية، متفوقاً على السنغال وجمهورية الكونغو والمغرب ومصر.

وحل المنتخب السنغالي في المركز الثاني على مستوى قارة أفريقيا يليه منتخب الكونغو ثم المنتخب المغربي يليه منتخب مصر.

وحافظ المنتخب الألماني على موقعه في صدارة التصنيف برصيد 1609 نقاط يليه المنتخب البرازيلي في المركز الثاني برصيد 1384 نقطة، وتقدم المنتخب البلجيكي من المركز الخامس إلى الثالث برصيد 1346 نقطة.

وتراجع المنتخب البرتغالي للمركز الرابع برصيد 1306 نقاط كما تراجع المنتخب الأرجنتيني للمركز الخامس برصيد 1254 نقطة.

وتقدم المنتخب السويسري مركزين للمركز السادس برصيد 1179 نقطة كما تقدم المنتخب الفرنسي مركزين للمركز السابع برصيد 1166.

وتراجع منتخب إسبانيا مركزين للمركز الثامن برصيد 1162 نقطة يليه منتخب تشيلي في المركز التاسع برصيد 1146 نقطة، ثم منتخب بولندا في المركز العاشر برصيد 1118 نقطة.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب أستراليا ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم السعودية.

وتصدر منتخب المكسيك تصنيف اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) يليه منتخب أميركا ثم كوستاريكا ثم جامايكا ثم بنما.

وتصدرت البرازيل تصنيف أميركا الجنوبية يليها الأرجنتين ثم تشيلي ثم بيرو ثم كولومبيا.