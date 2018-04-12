خصم 3 نقاط من نادٍ يوناني بسبب ديونه المالية

خصمت رابطة أندية الدوري اليوناني لكرة القدم ثلاث نقاط من رصيد نادي باناثينايكوس، وذلك بسبب الديون المستحقة عليه للاعب الألماني جينس فيمر.

وطبقا لما قالته شبكة "إي أر إيه سبورت" الإذاعية اليونانية، يمكن لباناثينايكوس أن يستعيد النقاط المخصومة منه إذا دفع قبل 20 أبريل الجاري، 498 ألف يويو (616 ألف و48 دولار) للاعب الألماني، كما سيتعين عليه أيضا دفع 100 ألف يورو للضرائب.

ويمر باناثينايكوس بفترة عصيبة من الناحية المالية، فطبقا لما نشرته بعض المواقع اليونانية على الانترنت، يدين النادي بمبلغ يقدر بـ 60 مليون يورو (2ر74 مليون دولار) للاعبين حاليين وسابقين.

وعلى ضوء هذا، دخل لاعبو النادي اليوناني أول أمس الثلاثاء في إضراب ولم يحضروا التدريبات.

وكشفت وسائل الإعلام اليونانية أن اللاعبين سيتخلون عن إضرابهم وسيعودون للعب بعد أن تعهدت لهم إدارة النادي بدفع 30 بالمئة من قيمة رواتبهم الشهرية.

ولم يحصل اللاعبون على أي أموال من النادي منذ نوفمبر الماضي.

ويلتقي باناثينايكوس يوم الأحد المقبل مع أتروميتوس في الدوري اليوناني، الذي يحتل في جدول ترتيبه، بعد خصم النقاط المذكورة، المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

وكان رجل الأعمال اليوناني جيانيسا لافوزوس، مالك باناثينايكوس، قد أعلن أنه سيتوقف عن دعم النادي ماديا وأنه مستعد لبيعه.

ويواجه باناثينايكوس شبح الهبوط إلى دوري القسم الثاني في اليونان للمرة الأولى في تاريخه بسبب الديون المتراكمة عليه.