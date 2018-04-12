رئيس اتحاد القدم الأرجنتيني: عدم الوصول إلى دور الـ4 يعد فشلا

قال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن التانغو يجب "أن يكون ضمن أفضل أربعة فرق" في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأوضح تابيا، في مقابلة نشرتها صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية يوم الخميس: لدينا ضرورة رياضية ملحة لتقديم بطولة ناجحة في كأس العالم.

ويرى تابيا أن بطولة كأس عالم جيدة تعني "أن يكون الفريق بين أفضل أربعة منتخبات في البطولة" وأن أي نتيجة أخرى تعني أنها "بطولة كأس عالم سيئة" بالنسبة لراقصي التانغو.

ولدى سؤاله عن مقياس نجاح الفريق بقيادة نجمه الشهير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني وتحت إشراف المدرب خورخي سامباولي، حذر تابيا الفريق من الخروج المبكر لأن الخروج من دور المجموعات سيكون "إخفاقا" وفشلا ذريعا.

وقال تابيا: يجب أن يكون لديك اللاعبون الذين يمتلكون الخبرة الضرورية والذين تعلم قدرتهم على المشاركة في بطولة مثل كأس العالم... وهذه هي مسؤولية الطاقم التدريبي للفريق.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني فعاليات الدور الأول للمونديال الروسي مع منتخبات كرواتيا وأيسلندا ونيجيريا.

وأكد تابيا أن الهزيمة 1 - 6 التي تعرض لها المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الإسباني في مدريد الشهر الماضي لم تصبه بالقلق أو الاضطراب.

وأوضح: أشعر بالقلق أكثر من الهزيمة أمام نيجيريا. إذا أردت خوض مباراة إسبانيا لتحقيق الفوز، كان الفريق سيخوض اللقاء بتشكيل مختلف. الهدف من المواجهات الودية كانت التعرف على مستوى بعض اللاعبين.

وأشار تابيا إلى أن وجود ميسي لا يمكن أن يضمن بمفرده الفوز للفريق موضحا: لدينا أفضل لاعب في العالم ولكننا يجب أن نساعده ليفعل ما يستطيع أن يقدمه.