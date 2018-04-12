صلاح ضمن قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

المصدر: ليون - د ب أ

انضم محمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي لقائمة تضم 11 لاعبا هم الأفضل في دور الثمانية من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول خلال الفوز على مضيفه مانشستر سيتي 2-1 أمس الأول الثلاثاء في إياب دور الثمانية، رغم أنه عائد للتو من إصابة عضلية.

وضمت القائمة البرازيلي اليسون حارس مرمى روما، والبرازيلي رافينيا مدافع بايرن ميونخ والكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول واليوناني كوستاس مانولاس مدافع روما واندي روبرتسون مدافع ليفربول والألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد ودانيلي دي روسي لاعب وسط روما والبوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس ومحمد صلاح جناح ليفربول والبوسني ادين دجيكو مهاجم روما والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الريال.

وتأهل ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول وروما للمربع الذهبي حيث تجرى قرعة هذا الدور غدا الجمعة.