الإصابة تبعد كوستا عن أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، أن لاعبه دييغو كوستا تعرض لإصابة في الساق خلال مباراة الفريق أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي أمس الخميس في إياب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي، وقد يغيب عن الفريق في مواجهة أرسنال الإنجليزي في الدور قبل النهائي.

وكان كوستا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، قد خرج مصابا في الدقيقة 52 من مباراة أمس التي انتهت بهزيمة أتلتيكو صفر-1 في لشبونة، علما بأن الفريق الإسباني تأهل بنتيجة إجمالية 2-1.

وذكر نادي أتلتيكو في بيان أصدره: "بعد خضوعه للفحوص الطبية يوم الجمعة الموافق 13أبريل، تبين إصابته (كوستا) في أوتار السائق اليسرى".

ورغم أن النادي لم يعلن عن فترة غياب كوستا، تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي أمام أرسنال، والمقررة في 26 أبريل الجاري.