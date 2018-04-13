أرسنال وأتليتكو يتأهلان إلى نصف نهائي "الأوروبي"

واصل فريق أرسنال الإنجليزي مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة، عقب تعادله 2 - 2 مع مضيفه سيسكا موسكو الروسي يوم الخميس في إياب دور الثمانية للبطولة القارية.

كما تأهل أتليتكو مدريد الإسباني للدور ذاته، رغم خسارته صفر - 1 أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، فيما اقتنص أولمبيك مارسيليا بطاقة التأهل بفوزه المثير 5 - 2 على ضيفه لايبزيغ الألماني.

وفجر سالزبورغ النمساوي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بلاتسيو الإيطالي من البطولة، عقب فوزه عليه 4 - 1.

واستغل أرسنال فوزه الكبير 4 - 1 على سيسكا في مباراة الذهاب التي جرت يوم الخميس الماضي، ليحجز بطاقة التأهل، بفوزه 6 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقدم سيسكا بهدفين حملا توقيع فيدور شالوف وكيريل نابايكين في الدقيقتين 39 و50، قبل أن ينتفض أرسنال في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز داني ويلبك وآرون رامزي هدفي الفريق الإنجليزي في الدقيقتين 75 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأخفق سبورتنج لشبونة في التأهل للدور قبل النهائي، رغم فوزه 1 - صفر على ضيفه أتليتكو مدريد.

وعجز الفريق البرتغالي عن تعويض خسارته صفر - 2 في مباراة الذهاب، ليحصل فريق العاصمة الإسبانية على بطاقة الترشح للمربع الذهبي.

وواصل سالزبورغ مغامرته في المسابقة، عقب فوزه الكبير 4 - 1 على لاتسيو، ليعوض خسارته 2 - 4 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، ويفوز 6 - 5 في مجموع المباراتين.

ووضع مارسيليا حدا لطموحات لايبزيغ في البطولة، بعدما تغلب عليه 5 - 2، لينجح في تعويض خسارته صفر - 1 أمام منافسه الألماني في لقاء الذهاب، ويفوز 5 - 3 في إجمالي اللقائين.