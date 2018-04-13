الدوري الإنجليزي يؤجل استخدام تقنية حكم الفيديو

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة عدم استخدام نظام "حكم الفيديو المساعد" في مباريات الدوري حتى موسم 2019 - 2020، على أقل تقدير.

واستخدم النظام في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم ولكن الأندية العشرين بالدوري الممتاز صوتت ضد استخدامه اعتبارا من الموسم المقبل.

وذكرت الرابطة في بيان أن الأندية: وافقت على استمرار الاختبارات المتقدمة لاستخدام تكنولوجيا الفيديو في التحكيم، حتى نهاية موسم 2018-2019.

ومع ذلك، يرغب مسؤولو الدوري الإنجليزي في استخدام النظام مجددا في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكاس رابطة المحترفين، في الموسم المقبل.

وأضاف البيان أن تطوير آليات التواصل داخل الاستادات وكذلك للجماهير المتابعة للمباريات عبر شاشات التلفاز في المنازل، وفي أنحاء العالم، كان من الأمور الرئيسية التي أخذت بعين الاعتبار.