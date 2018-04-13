الكرواتي كوفاتش يتولى تدريب بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" رسميا يوم الجمعة تعيين نيكو كوفاتش مديرا فنيا للفريق اعتبارا من الموسم المقبل، بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

وتأكد بذلك ما ذكرته تقارير إعلامية في وقت سابق، حول أن بايرن بطل البوندسليغا للموسم السادس على التوالي، بصدد التعاقد مع كوفاتش مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب المخضرم يوب هاينكس الذي يرحل بنهاية الموسم الجاري.

ويرحل كوفاتش لاعب المنتخب الكرواتي السابق والبالغ من العمر 46 عاما، بذلك عن تدريب آينتراخت فرانكفورت ليتولى مسؤولية بايرن، الذي ينافس حاليا على ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وكان هاينكس، 72 عاما، الذي اعتزل التدريب عقب قيادة بايرن لثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في 2013، قد تولى تدريب بايرن في أكتوبر الماضي إثر إقالة كارلو أنشيلوتي، بهدف إنقاذ موسم الفريق.

ونجح هاينكس بالفعل في تحقيق صحوة هائلة ببايرن، ليحسم الفريق لقب البوندسليغا للموسم السادس على التوالي، كما لا يزال يمتلك فرصة تكرار الثلاثية حيث يتنافس في كأس ألمانيا كما تأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، حسب ما أسفرت عنه قرعة المربع الذهبي للبطولة اليوم الجمعة.

لكن المدرب المخضرم كرر التأكيد في عدة مناسبات على رحيله عن تدريب بايرن ميونيخ ومواصلة اعتزاله العمل التدريبي مع نهاية الموسم الجاري.

وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية في وقت سابق اليوم أن كوفاتش أبلغ فريدي بوبيتش مدير الكرة في آينتراخت فرانكفورت، بأنه بصدد تولي تدريب بايرن ، وترددت الأنباء نفسها أيضا من جانب صحيفتي "بيلد" و"شبورت بيلد".

ويتولى كوفاتش تدريب آينتراخت فرانكفورت منذ مارس 2016 وكان من المفترض أن يستمر عقده مع النادي لموسم آخر.

لكن عقد كوفاتش يتضمن بندا يسمح له بالرحيل قبل نهايته مقابل 2.2 مليون يورو، في حالة تلقيه عرضا من بايرن أو ناديين أخرين، حسب ما ذكرته كيكر.

وخلال مسيرته كلاعب، كان كوفاتش، الذي تولى من قبل تدريب المنتخب الكرواتي، قد لعب لبايرن ميونيخ بين عامي 2001 و2003.

ولعب كوفاتش أيضا لفرق هرتا برلين وباير ليفركوزن وهامبورغ وعاد إلى هرتا برلين بعد الفترة التي قضاها مع بايرن، وقد أنهى مسيرته الاحترافية مع سالزبورغ النمساوي.