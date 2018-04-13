"الأبطال": بايرن يصطدم بالريال وصلاح يواجه فريقه السابق

المصدر: نيون - د ب أ

أوقعت قرعة الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي سحبت يوم الجمعة بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في مواجهة بطل إسبانيا ريال مدريد حامل اللقب.

كما أوقعت القرعة التي سحبت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية روما الإيطالي في مواجهة ليفربول الإنجليزي.

وستقام مباراتا الذهاب يومي 24 و25 أبريل الجاري بينما تقام مباراتا العودة في الأول والثاني من مايو المقبل.

والتقى ريال مدريد وبايرن ميونيخ 24 مرة في البطولة الأوروبية الأولى للأندية وفاز كل منهما 11 مرة.

والتقى الفريقان في الدور قبل النهائي في 2014 وفاز الفريق الإسباني 5-صفر إجمالا. كما التقيا في الموسم الماضي في دور الثمانية وفاز ريال مدريد أيضا 6-3 في النتيجة الإجمالية للذهاب والإياب.

وبعد القرعة سيستعيد ليفربول ذكريات جميلة من مواجهته مع روما في نهائي كأس أوروبا في 1984 والتي أقيمت في العاصمة الإيطالية وانتهت فوز الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح.

وستشهد المباراة مواجهة بين هداف ليفربول المصري محمد صلاح مع ناديه السابق، وستقام المباراة النهائية للبطولة في كييف عاصمة أوكرانيا في 26 مايو المقبل.