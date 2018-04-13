فالفيردي: الخسارة أمام روما ليست أسوأ لحظاتي

قال إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة إنه لا يشعر بأي قلق أو شك فيما يتعلق بمستقبله مع الفريق وإنما يحظى بالدعم والمساندة رغم خروج الفريق من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة البطولة بعد هزيمته صفر - 3 أمام مضيفه روما الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال رغم فوزه 4 - 1 على روما في مباراة الذهاب ببرشلونة.

وأشار فالفيردي، في المؤتمر الصحفي لفريقه يوم الجمعة قبل مباراته المرتقبة غدا أمام أشبيلية في الدوري الإسباني: مع تعرض الفريق لهزيمة كهذه، وبعد فترة طويلة بلا هزائم، يجب أن نتحدث بحرية عن كل شيء... قضينا وقتا بلا هزائم حتى تعرضنا لمثل هذه الهزيمة. ولكننا تعرضنا لها ويجب أن نعترف بهذا ونتعامل معه.

وأضاف: أشعر بالمساندة، ولم لا. خسرنا مباراة واحدة ومسابقة واحدة ومن السخيف الآن أن ننظر للخلف. الهزيمة لا تستحوذ علينا ولكن ما يستحوذ علينا هو ما يجب أن نحققه الآن من انتصارات.

وشهد المؤتمر الصحفي اليوم توجيه 23 استفسارا إلى فالفيردي في أطول مؤتمر صحفي له منذ توليه مسؤولية تدريب برشلونة.

واعترف فالفيردي بأنه شعر بصدمة وحزن بعد خروج الفريق من دور الثمانية لدوري الأبطال ولكنها ليست اللحظة الأسوأ في مسيرته التدريبية حتى الآن.

وقال فالفيردي: إنني بحال جيدة... ليست اللحظة الأسوأ في مسيرتي الكروية ولكنها سيئة... نحن هنا جميعا لنحقق الفوز. وعندما نتعرض للهزيمة ، تكون هذه هي اللحظة التي يجب أن نتحد فيها.

واعتبر فالفيردي أن الهزيمة أمام روما هي "ثاني أصعب لحظة في الموسم الحالي" ولكنه اعتبرها أيضا "منجما" لاستخلاص النتائج والدروس.