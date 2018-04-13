كلوب: صلاح يمنحنا شعورا جيدا

أثنى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تحطيم النجم المصري محمد صلاح الرقم القياسي من حيث عدد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي قائلا :"إنه يعطي لنا جميعا شعورا جيدا".

وأصبح النجم المصري أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات في موسم واحد بعدما حصد اللقب عن شهر مارس الماضي في وقت سابق من يوم الجمعة.

ولكن كلوب أكد، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول على الانترنت، أن هذا الأمر ليس بغريب على رجل كان حاسما في كثير من الأحيان لفريق ليفربول خلال المباريات التي أقيمت حتى الآن في هذا الموسم.

وقال كلوب: إنها جائزة مستحقة، ولا يمكنك أن تشك في كيفية فعله لهذا، إنه لاعب مذهل ولعبنا موسما جيدا للغاية هذا الموسم، ولكنه في كل القرارات- في اللحظات الحاسمة، كان مشتركا.

وأكد: سواء لعب تمريرة عرضية أو هو من سجل الهدف أو أيا كان، فإنه للحقيقة كان مشاركا. يعطينا كلنا الشعور الجدي، لذلك الجميع سعداء له. لا أعتقد أنه دائما مان كان متفوقا من حيث الأداء ولكنه عندما يكون في الملعب، دائما ما يهدد المرمى، وهذا يساعدنا كثيرا بكل تأكيد.