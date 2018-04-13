محمد صلاح يحقق رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي

فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب الشهر، عن شهر مارس، في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، ليحقق رقما قياسيا جديدا من حيث عدد مرات الفوز بالجائزة.

وحافظ صلاح على الجائزة التي حصل عليها، في شهر فبراير الماضي، بعد أن سجل ستة أهداف في أربع مباريات ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 29 هدفا.

وينافس صلاح على الفوز بلقب الحذاء الذهبي في أول مواسمه مع فريق ليفربول.

وافتتح صلاح التسجيل أمام نيوكاسل في المباراة، التي فاز فيها فريقه 2-0، كما سجل صلاح أربعة أهداف من أصل خمسة في المباراة التي اكتسح فيها ليفربول ضيفه واتفورد، كما سجل هدف الفوز أمام كريستال بالاس في اليوم الأخير من الشهر.

وتفوق صلاح على جميع المرشحين للحصول على الجائزة في مقدمتهم روميلو لوكاكو وديفيد سيلفا وسون هيونغ مين وسينك توسين وكريس وود.

يذكر أنها المرة الأولى التي يفوز بها لاعب واحد بجائزة أفضل لاعب في الشهر ثلاث مرات في موسم واحد.