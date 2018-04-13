مورينيو: هدف يونايتد المركز الثاني

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، إن على فريقه مواصلة حصد النقاط اللازمة لضمان المركز الثاني بنهاية الموسم بعد الفوز الذي حققه الأسبوع الماضي على غريمه مانشستر سيتي المتصدر.



واستفاد يونايتد من الأداء الرائع الذي قدمه لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا ليحقق فوزا لا ينسى 3-2 في ملعب الاتحاد.



لكن مورينيو قال إنه حث لاعبيه على المضي قدما انطلاقا من هذا الفوز خلال الحصص التدريبية اللاحقة للمباراة.



وقال المدرب البرتغالي قبل مواجهة وست بروميتش البيون في الدوري الأحد المقبل: "خلال الأسبوع الماضي كنت أحاول تجاوز هذه النتيجة من خلال التدريب الجاد ومحاولة إقناع اللاعبين أن هذه النتيجة ليست كافية لإنهاء الموسم في المركز الثاني".



وواصل: "نحتاج لمزيد من النقاط لضمان المركز الثاني... لانهاء الموسم في المركز الرابع علينا ضمان الفوز بأربع أو خمس نقاط ولكن إنهاء الموسم في المركز الثاني يتطلب جمع عدد أكبر بكثير من النقاط".



ويحتل وست بروميتش البيون قاع الترتيب برصيد 21 نقطة في 33 مباراة وخسر ثماني من آخر عشر مباريات لكن مورينيو قال إن يونايتد عليه التمسك بالحذر في مواجهة منافسه الذي يسعى لحصد النقاط بهدف النجاة من الهبوط.



وأضاف: "لا يزال لدى وست بروميتش فرصة للبقاء... إنه تحد كبير لأن كل شيء وارد في كرة القدم حتى اللحظة الأخيرة".



ويملك يونايتد 71 نقطة من 32 مباراة متفوقا بأربع نقاط على ليفربول صاحب المركز الثالث الذي لعب 33 مباراة.