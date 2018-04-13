"كاس" تتلقى طلب استئناف عقوبة غيريرو

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" يوم الجمعة أنها تلقت طلب استئناف من باولو غيريرو مهاجم منتخب بيرو لكرة القدم، ضد عقوبة إيقافه لمدة ستة أشهر في قضية منشطات، كما تلقت طلبا من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" لتغليظ العقوبة بتمديد فترة الإيقاف.

وكشفت المحكمة أنها ستعقد جلسة استماع للطرفين في مقرها بمدينة لوزان في الثالث من مايو المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في ديسمبر الماضي تقليص فترة إيقاف غيريرو إلى النصف، ليخضع اللاعب للإيقاف ستة أشهر فقط.

ومن المفترض أن تنتهي الأشهر الستة في الشهر المقبل، ليصبح اللاعب البالغ من العمر 34 عاما متاحا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

وكانت اختبارات الكشف عن المنشطات قد كشفت أن عينة غيريرو تحتوي على مادة محظورة تتواجد في الكوكايين، وذلك عقب مباراة منتخب بيرو أمام الأرجنتين في الخامس من أكتوبر ضمن تصفيات كأس العالم.

ويتواجد غيريرو، لاعب بايرن ميونيخ وهامبورغ الألمانيين السابق، ضمن صفوف فريق فلامنغو البرازيلي، وقد أصر على براءته من تعاطي المواد المحظورة، والآن يسعى إلى شطب عقوبة الإيقاف.

أما وكالة وادا، فتطالب محكمة كاس بتمديد العقوبة إلى ما بين عام واحد وعامين، وسيشمل أي تمديد محتمل الفترة التي خضع فيها اللاعب للإيقاف بالفعل.