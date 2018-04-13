"يويفا" يؤكد عدم معاقبة راموس بعد حادثة يوفنتوس

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الجمعة أنه لن يتخذ أي إجراءات انضباطية جديدة بحق اللاعب الإسباني الدولي سيرخيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد الإسباني.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية أثارت بعض الجدل بشأن إمكانية غياب اللاعب عن مباراة الفريق المرتقبة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي والمقررة في 25 أبريل الحالي من خلال عقوبة إيقاف جديدة محتملة من اليويفا.

وغاب راموس، بسبب الإيقاف، عن مباراة الإياب أمام يوفنتوس الإيطالي في دور الثمانية للبطولة والتي انتهت بفوز يوفنتوس على الريال 3 - 1 في عقر داره.

وأثار راموس الجدل بسبب تواجده في نهاية النفق الذي يصل بين غرف تغيير الملابس وملعب المباراة فيما تحظر قواعد اليويفا على اللاعب الموقوف الاقتراب من الملعب.

ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية نقلت عن اليويفا أن راموس، 32 عاما، ظل في نهاية النفق ولكنه لم يدخل إلى أرض الملعب مما يعني عدم فرض عقوبات عليه.