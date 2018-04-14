أشبيلية يفلت من الخسارة أمام فياريال بهدفين متأخرين

أفلت أشبيلية من الهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره وحقق تعادلا مثيرا أمام ضيفه فياريال 2 - 2 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع فياريال رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس كما ارتفع رصيد أشبيلية إلى 47 نقطة في المركز السابع.



وتقدم فياريال بهدفين سجلهما دانيال رابا وكارلوس باكا في الدقيقتين 36 و68 ،لكن أشبيلية رفض الهزيمة وأدرك التعادل بهدفين متأخرين سجلهما مانويل نوليتو وستيفين نزونزي في الدقيقتين 78 و82 .



وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين ، حيث طرد وسام بن يدر من صفوف أشبيلية في الدقيقة، 62 كما طرد خاومي كوستا من فياريال في الدقيقة 76 ، وذلك لحصول كل منهما على الإنذار الثاني.