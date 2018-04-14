بايرن ميونيخ يسحق مونشنغلادباخ بخماسية

احتفل فريق بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" الذي توج به في الجولة الماضية، بالفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 5-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة اقتراب فريق هامبورغ من الهبوط بعد خسارته أمام هوفنهايم صفر - 2 وفوز هيرتا برلين على كولن 2 - 1 وتعادل شتوتغارت مع هانوفر 1 - 1.

وعلى ملعب أليانز أرينا، قلب فريق بايرن ميونيخ تأخره بهدف أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 5 - 1.

وتقدم غلادباخ بهدف سجله جوزيب دراميتش في الدقيقة التاسعة وتعادل ساندرو فاغنر لبايرن في الدقيقة 37 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 41 ثم سجل تياغو ألكانتارا الهدف الثالث في الدقيقة 51 ثم سجل ديفيد ألابا الهدف الرابع في الدقيقة 67 قبل أن يختتم روبرت ليفاندوفسكي أهداف بايرن في الدقيقة 82. ورفع بايرن ميونيخ رصيده 75 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 40 نقطة في المركز الثامن. وكان بايرن ميونيخ توج بلقب الدوري لهذا الموسم في الجولة الماضية، محققا لقبه السادس على التوالي في البوندسليغا.

وفاز بايرن بلقب الدوري الألماني 28 مرة حيث جاء أول تتويج له في موسم 1932 - 1933 قبل تطبيق نظام البوندسليغا في عام 1963 ولكن منذ تطبيق نظام البوندسليغا حصد اللقب 27 مرة.

ويذكر أن هذه المباراة هي الأولى للبايرن على ملعبه بعد تتويجه باللقب.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باير ليفركوزن يوم الثلاثاء المقبل في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا ثم مواجهة هانوفر يوم السبت المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بوندسليغا قبل المباراة المرتقبة أمام ضيفه ريال مدريد، يوم 25 من الشهر الجاري، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب الأولمبي ببرلين، اقترب أيضا، فريق كولن من الهبوط بعد خسارته أمام هيرتا برلين 1 - 2. وسجل هدفي هيرتا برلين دافي سيلك في الدقيقتين 49 و52، فيما سجل هدف كولون بيتينكورت ليوناردو في الدقيقة 29. وتوقف رصيد كولون عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، فيما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام شتوتغارت.

وعلى ملعب مرسيدس بينز أرينا، خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت شتوتغارت بضيفه هانوفر. وتقدم شتوتغارت بهدف سجله إيريك تومي في الدقيقة 53 وتعال نيكلاس فولكروج لهانوفر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر كما رفع هانوفر رصيده 36 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف فيردر بريمن.