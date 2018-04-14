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بيتيس يهزم جيرونا في صراع المقاعد الأوروبية

المصدر: مدريد - د ب أ
مورون محتفلا بهدفه في شباك جيرونا
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انتزع فريق ريال بيتيس فوزا صعبا من مضيفه جيرونا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين بيتيس بالفضل في هذا الفوز إلى لاعبه لورينزو مورون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.

ورفع بيتيس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد جيرونا عند 44 نقطة في المركز الثامن.

ويذكر أن هذا الفوز هو السادس عشر لبيتيس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في أربع مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر لجيرونا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في ثماني مباريات.

كلمات دالّة

#جيرونا, #ريال بيتيس, #الدوري الإسباني

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