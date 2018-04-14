تغييرات كونتي تقلب الطاولة على ساوثهامبتون

سجل المهاجم الفرنسي البديل أوليفيه جيرو هدفين ليقلب تشيلسي تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز رائع وثمين 3 - 2 على مضيفه ساوثهامبتون يوم السبت في افتتاح فعاليات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وحافظ تشيلسي على آماله في المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول المسابقة والتي يتأهل أصحابها إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



ورفع تشيلسي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس بفارق سبع نقاط خلف توتنهام الذي يستضيف مانشستر سيتي في وقت لاحق بمباراة أخرى في نفس المرحلة.



ويدين الفريق بفضل كبير في هذا الفوز إلى التغييرات الرائعة التي أجراها مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي في وسط الشوط الثاني والتي قلبت الطاولة على مضيفه بثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق فقط.



وأنهى ساوثهامبتون الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم الصربي دوشان تاديتش في الدقيقة 21 ثم عزز الفريق تقدمه بهدف ثان سجله المدافع البولندي الشاب يان بيدناريك ليكون الهدف الأول له مع الفريق في الدوري الإنجليزي.



ولكن تغييرات كونتي بنزول جيرو والإسباني بيدرو رودريغيز في الدقيقة 61 منحت تشيلسي التفوق في وسط الشوط الثاني.



وسجل جيرو هدفين للفريق في الدقيقتين 70 و78 ليفتتح أهدافه مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي منذ أن انتقل إليه قادما من أرسنال الإنجليزي. وسجل البلجيكي المتألق إيدن هازارد الهدف الآخر للفريق في الدقيقة 75 .