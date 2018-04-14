زيدان عن "السرقة": أمر مخز.. ويثير الغضب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أنه يشعر بالغضب لوصف تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا "بالسرقة".



وحجز الريال مقعده في المربع الذهبي للبطولة الأوروبية بفضل هدف من ضربة جزاء مثيرة للجدل في الوقت بدل الضائع من مباراة الإياب أمام يوفنتوس الإيطالي في دور الثمانية للبطولة.



وكان الريال فاز على يوفنتوس 3- صفر في عقر داره ذهاب ولكن فريق السيدة العجوز رد بقوة في مباراة الإياب وتقدم 3 -صفر على الريال في مدريد حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة قبل أن يحتسب حكم اللقاء ضربة الجزاء التي سجل منها البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الإنقاذ للريال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وأوضح زيدان : يمكنكم أن تقولوا إنها ضربة جزاء أو أنها ليست هكذا. ولكن من المخزي أن نتحدث عن سرقة. أشعر بالغضب وخيبة الأمل.



وأضاف : مع ما نفعله ، نشعر بالانزعاج من أناس كثيرين يقولون هذا ولا يمكننا تغيير الأمر. ولكنني سأدافع عن فريقي. قدمنا مباراة كبيرة وتأهلنا عن جدارة.



ووصفت وسائل الإعلام الإيطالية وبعض وسائل الإعلام الأخرى في أوروبا قرار الحكم بأنه "سرقة" لصالح ريال مدريد.



وقال زيدان : لا يقال هنا فقط ، وإنما في فرنسا أيضا وفي الصحافة الأجنبية. ولكن ما حدث هو أننا قدمنا أداء جيدا وتأهلنا.