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محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ
صلاح ودي بروين خلال الموسم الحالي
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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وشهدت تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومتصدر هدافي الدوري.

وضمت القائمة محمد صلاح إلى جانب كيفين دي بروين وليروي ساني وديفيد سيلفا، مانشستر سيتي، وديفيد دي خيا، مانشستر يونايتد، وهاري كين، توتنهام.

ومن المقرر أن يتم التصويت عليها من قبل أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين والتي تشمل 92 فريقا. وسجل صلاح 39 هدفا منذ انضمامه للفريق قادما من روما في الصيف الماضي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي يوم الأحد 22 أبريل الجاري في مراسم خاصة لتسليم الجوائز.

كلمات دالّة

#الدوري الإنجليزي الممتاز, #محمد صلاح, #كيفن دي بروين

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