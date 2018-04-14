ثلاثي ليفربول الخطير يسجل في شباك بورنموث

المصدر: لندن - د ب أ

واصل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح ممارسة هوايته في هز الشباك وقاد فريق ليفربول إلى فوز جديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على بورنموث 3 - صفر يوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة ليعزز الفريق موقعه في المركز الثالث.

وواصل ليفربول المطاردة مع مانشستر يونايتد على مركز الوصيف حيث رفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف يونايتد الذي يستضيف ويست بروميتش ألبيون في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدف سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة السابعة وأضاف صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو الهدفين الآخرين للفريق في الدقيقتين 69 و90 .

ورفع صلاح رصيده في صدارة قائمة هدافي المسابقة إلى 30 هدفا بفارق 5 أهداف عن الإنجليزي الدولي هاري كين هداف توتنهام.