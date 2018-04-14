غوتزه: آمل بالتواجد في كأس العالم 2018

قال ماريو غوتزه نجم خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني إن الأمل لا يزال يراوده في المشاركة ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا رغم عدم استدعائه إلى قائمة المنتخب في مباراتيه الوديتين أمام إسبانيا والبرازيل الشهر الماضي.



وقال غوتزه ، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية يوم السبت : أثق بقدرتي على مساعدة الفريق للفوز بلقب كأس العالم مجددا.



وكان غوتزه سجل هدف الفوز 1 - صفر للمنتخب الألماني (مانشافت) على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لكأس العالم 2014 .



ولكن اللاعب تعرض للانتقادات مؤخرا من قبل بيتر شتيوغر المدير الفني لدورتموند كما تغاضى يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت عن استدعائه لقائمة الفريق في مباراتيه أمام منتخب إسبانيا والبرازيل خلال مارس الماضي.



واختار لوف 26 لاعبا في القائمة لهاتين المباراتين كما سيعلن لوف في 15 مايو المقبل قائمته الأولية للفريق الذي سيخوض به فعالات المونديال الروسي الذي يقام من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.



وقال غوتزه : قدمت عروضا قوية مع المانشافت بشكل دائم في السنوات الأخيرة وسأواصل هذا.



وخاض غوتزه آخر مبارياته ال63 مع المانشافت في نوفمبر الماضي والتي شهدت تعادل الفريق مع المنتخب الفرنسي 2 - 2 وديا.