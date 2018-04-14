فالفيردي: اللاعبون تجاوزوا إحباط المواجهة الأوروبية

هنأ إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم لاعبيه يوم السبت بعدما تغلب الفريق سريعا على آثار الخروج الصادم من دوري أبطال أوروبا وردوا بقوة من خلال "الفوز المهم" 2 - 1 على فالنسيا في الدوري الإسباني.



وكان برشلونة خسر صفر - 3 أمام مضيفه روما الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الثمانية للبطولة الأوروبية ليودع الفريق البطولة رغم فوزه على روما 4 - 1 ذهابا.



وقال فالفيردي: عندما تخسر مباراة كهذه (لقاء روما)، ينهار كل شيء. وكان علينا أن نواجه هذا الأمر. وبالفعل، نجح اللاعبون في هذا.



وأوضح: بعد مثل هذه الهزائم، تكون هناك فترة ترنح لكل عناصر الفريق، ولكن الشيء المهم بالنسبة لنا كان كيفية الخروج سريعا من هذه الكبوة والتفكير فيما سنفعله في المباراة التالية. عليك أن تنهض مجددا، وهذا ما فعله الفريق.



وأضاف: يجب أن أهنئ اللاعبين لأنهم شعروا أيضا بالإحباط بعد الفضل أمام روما. ولكننا كنا في غاية الإصرار على التطلع للأمام. واعترف فالفيردي بأنه كان يخشى عدم قدرة فريقه على طي صفحة دوري الأبطال سريعا.



اقترب برشلونة خطوة جديدة من استعادة لقب الدوري الإسباني، حيث وسع الفارق مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة إلى 14 نقطة مؤقتا. كما يلتقي مع أشبيلية يوم السبت المقبل في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.