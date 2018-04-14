ليفركوزن يتمسك بالمركز الرابع ويهزم فرانكفورت

عزز فريق باير ليفركوزن فرصه في اللعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه يوم السبت على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 4-1 ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وشهدت أيضا هذه الجولة اقتراب فريق هامبورغ من الهبوط بعد خسارته أمام هوفنهايم صفر - 2 وفوز هيرتا برلين على كولن 2 - 1 وتعادل شتوتغارت مع هانوفر 1 - 1.

وعلى ملعب باي أرينا، عزز باير ليفركوزن تواجده في المركز الرابع بتغلبه على آينتراخت فرانكفورت 4 - 1.

وسجل أهداف ليفركوزن جوليان براندت في الدقيقة 20 وكيفن فولاند "هاتريك" في الدقائق 71 و77 و88، فيما سجل هدف فرانكفورت ماركو فابيان في الدقيقة 23.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند الذي يواجه شالكه يوم الأحد، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 46 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف هوفنهايم، وبفارق الأهداف أمام لايبزيغ.

وفي المباراة الثانية، تضاءلت فرص هامبورغ في البقاء بالبوندسليغا بعد خسارته أمام مضيفه هوفنهايم صفر - 2. وسجل هدفي هوفنهايم سيرجي غنابري في الدقيقة 18 وآدم شالاي في الدقيقة 27.

وتوقف رصيد هامبورغ عند 22 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما رفع هوفنهايم رصيده 46 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام فرانكفورت ولايبزيغ صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

وفي المباراة الثالثة، اقترب أيضا، فريق كولن من الهبوط بعد خسارته أمام هيرتا برلين 1 - 2. وسجل هدفي هيرتا برلين دافي سيلك في الدقيقتين 49 و52، فيما سجل هدف كولن بيتينكورت ليوناردو في الدقيقة 29.

وتوقف رصيد كولن عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، فيما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام شتوتغارت.

وفي المباراة الرابعة، خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت شتوتغارت بضيفه هانوفر. وتقدم شتوتغارت بهدف سجله إيريك تومي في الدقيقة 53 وتعال نيكلاس فولكروج لهانوفر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر، كما رفع هانوفر رصيده 36 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف فيردر بريمن.