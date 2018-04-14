ليون يهزم أميان بثلاثية نظيفة

المصدر: باريس - د ب أ

واصل ليون انتفاضته وصحوته المتأخرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم وسحق ضيفه أميان 3 - صفر يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة ليعزز موقعه في المركز الثالث بجدول المسابقة.

ورفع ليون رصيده إلى 66 نقطة بعدما حقق الانتصار الخامس على التوالي في المسابقة ليعزز موقعه في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف موناكو حامل اللقب وصاحب المركز الثاني والذي يلتقي باريس سان جيرمان المصدر يوم الثلاثاء في ختام نفس المرحلة.

وتجمد رصيد أميان عند 37 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى ليون الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماريانو دياز في الدقيقة 30 وأضاف ممفيس ديباي وبرتران تراوري الهدفين الآخرين للفريق في الدقيقتين 83 و85.