مندي يقترب من العودة إلى صفوف مانشستر سيتي

شارك اللاعب الفرنسي بنجامين مندي في مباراة مع الفريق الرديف لناديه مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، وهي الأولى له بعد غيابه منذ نهاية سبتمبر الماضي بسبب إصابة خطرة في الركبة.

وشارك المدافع البالغ من العمر23 عاما، في مباراة مع الفريق الرديف لسيتي ضد الفريق الرديف لغريمه مانشستر يونايتد وانتهت بالتعادل 1-1.

وخاض اللاعب 45 دقيقة من المباراة، وكتب بعدها عبر "تويتر": إعارتي لإلى فريق المصابين انتهت رسميا اليوم. وأنا عائد إلى مانشستر سيتي، وسعيد جدا.

وتأتي المشاركة الأولى لمندي قبل أسابيع من تاريخ 15 مايو، وهو الموعد المتوقع لإعلان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان لائحته النهائية من 23 لاعبا الذين سيخوضون غمار مونديال روسيا 2018 المقرر بين 14 يونيو و15 يوليو.

وسيكون على مندي حاليا العودة للمشاركة مع الفريق الأول لسيتي الذي يقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي، لتعزيز فرصه بخوض المونديال.

وانضم مندي لإلى سيتي في صيف 2017 قادما من موناكو بعد أسابيع من تتويج الأخير بلقب الدوري الفرنسي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 58 مليون يورو، وكانت في حينه الأغلى بالنسبة الى مدافع.

وفي نهاية سبتمبر، تعرض مندي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى تطلبت خضوعه لعملية جراحية والابتعاد لفترة طويلة.