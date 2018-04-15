آيندهوفن يرد الثأر لأياكس ويتوج بلقب الدوري الهولندي

توج فريق آيندهوفن بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم يوم الأحد بتغلبه على ضيفه أياكس 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري.



وعلى ملعب فيليبس، ثأر آيندهوفن من هزيمته صفر - 3 على ملعب أياكس في مباراة الفريقين بالدور الأول للبطولة، وتغلب عليه 3 - صفر.



وسجل أهداف آيندهوفن جاستون بيريرو لوبيز ولوك دي يونغ وستيفن بيرغوين في الدقائق 23 و38 و54. ورفع آيندهوفن رصيده إلى 80 نقطة، في صدارة الترتيب، بفارق عشر نقاط عن أياكس الوصيف.



وتوج آيندهوفن بلقب المسابقة للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، والثالثة في آخر أربعة مواسم مع تبقي ثلاث جولات قبل نهاية المسابقة.