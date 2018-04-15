أتليتكو يهزم ليفانتي ويحكم قبضته على المركز الثاني

عاد أتلتيكو مدريد إلى طريق الانتصارات بعدما غاب عنها في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - صفر على ضيفه ليفانتي يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.



وأحكم أتلتيكو، الذي تعادل مع الريال في المرحلة الماضية بالبطولة، قبضته على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة، متفوقا بفارق ست نقاط على فالنسيا، الذي يحتل المركز الثالث مؤقتا، وسبع نقاط على جاره اللدود ريال مدريد، صاحب المركز الرابع مؤقتا، الذي يحل ضيفا على ملقا في وقت لاحق بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي، الذي تلقى خسارته الثالثة عشرة في المسابقة هذا الموسم، عند 31 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق خمس نقاط أمام مراكز الهبوط.

افتتح آنخيل كوريا التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 33، قبل أن يضيف النجم الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 48، مسجلا هدفه التاسع عشر في البطولة هذا الموسم.

وتكفل المهاجم المخضرم فرناندو توريس، بتسجيل الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 77، محرزا هدفه رقم 100 خلال مسيرته الطويلة بالدوري الإسباني.

ويبدو صراع المنافسة على المركز الثاني بين أتلتيكو وبلنسيه والريال على أشده، بعدما اقترب برشلونة كثيرا من التتويج بلقب البطولة، في ظل صدارته للمسابقة، بفارق 11 نقطة أمام أتلتيكو، قبل ست مراحل على نهاية الدوري.